Calcio | Europei femminili 2022 | risultati e classifiche

Pubblicità

gippu1 : Tra Europei e Mondiali l'Italia ha giocato 12 semifinali e ne ha vinte 10, quasi tutte faticosissime, estenuanti, r… - robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - sportli26181512 : Europei femminili, poker di #Germania e #Spagna all'esordio: Le tedesche otto volte campionesse d'Europa superano 4… - Luxgraph : Europei femminili, Danimarca ko con la Germania. Poker della Spagna - IoCercoDiMe : RT @annapaolaconcia: #germaniaDanimarca 4/0 #europei di calcio femminile. Meno male, la serata è salva ?? -

Buona la prima per la Germania, che nel suo primo match deglifemminili 2022 batte la Danimarca e conquista i primi tre punti. Ottima prestazione per la ... con la Germania che dad'...... al Brentford Community Stadium di Londra, la Germania affronterà la Danimarca nella gara valida per la prima giornata della fase a giorni dei Campionatifemminile;di inizio alle ...Gareth Bale è atterrato a Los Angeles per firmare con il FC e il club lo ha accolto tramite i suoi profili social ...Il mio punto di riferimento Carina Vitulano, ha fatto Mondiali e Europei in anni in cui del calcio femminile si parlava poco, lei mi ha mostrato una strada e ho visto che il percorso non era ...