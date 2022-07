Blatter e Platini assolti al processo per frode

(Di venerdì 8 luglio 2022)sono statialche li ha visti coinvolti per unafiscale nel 2011 L’ex Presidente della Fifae il vicesono stati processati per lafiscale imputata ai due per il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri nel 2011. Ilha visto assolvere siache si sono sempre professati innocenti. E’ questo quanto riporta la BBC. Seguiranno altri processi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Michele Platini l'ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste ... Commenta per primo L'ex presidente della Fifa Joseph Blatter e l'ex presidente della Uefa Michel Platini sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica ... BELLINZONA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Michel Platini e Joseph Blatter, rispettivamente ex presidenti di Uefa e Fifa, sono stati assolti oggi in Svizzera per ...