Atletica: a sorpresa Caster Semenya torna nella lista per i Campionati del Mondo (Di venerdì 8 luglio 2022) Un po’ a sorpresa, Caster Semenya è stata inserita nella lista degli atleti dei Campionati del Mondo di Atletica Leggera che si terranno in Oregon dal 15 al 24 luglio. Due volte campionessa olimpica sugli 800 metri, Semenya potrebbe quindi tornare sul palcoscenico internazionale dopo la sua ultima vittoria ai Mondiali nel 2017. Il suo nome è infatti inserito per i 5000 metri femminili, specialità in cui può gareggiare in base alle regole della Iaaf che vietano alle donne con condizioni che causano un alto livello di testosterone naturale – come Semenya – di correre distanze comprese tra 400 e i 1500 metri. Secondo la Iaaf infatti, le atlete con “differenze dello sviluppo sessuale” (DSD) superino il ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Un po’ aè stata inseritadegli atleti deideldiLeggera che si terranno in Oregon dal 15 al 24 luglio. Due volte campionessa olimpica sugli 800 metri,potrebbe quindire sul palcoscenico internazionale dopo la sua ultima vittoria ai Mondiali nel 2017. Il suo nome è infatti inserito per i 5000 metri femminili, specialità in cui può gareggiare in base alle regole della Iaaf che vietano alle donne con condizioni che causano un alto livello di testosterone naturale – come– di correre distanze comprese tra 400 e i 1500 metri. Secondo la Iaaf infatti, le atlete con “differenze dello sviluppo sessuale” (DSD) superino il ...

