Al Bano e il suo rapporto con Putin | ' Lo ammiravo | ma non è umano quello che ha fatto in Ucraina'

Pubblicità

zazoomblog : Al Bano e il suo rapporto con Putin: Lo ammiravo ma il suo atteggiamento mi ha stupito - #rapporto #Putin:… - tribuna_treviso : L’ex vicepresidente della Regione Veneto si era dimesso nel 2020 dopo lo scandalo del bonus Covid chiesto dal suo u… - FcInterNewsit : Al Bano e il legame con Mkhitaryan: 'Mi volle al suo matrimonio. Mio figlio interista ora sarà felicissimo' -

Fcinternews.it

Alha parlato delrapporto con Vladimir Putin, in occasione della presentazione del libro I Viaggi con la speranza - Storie di famiglie colpite dalla malattia di un figlio. Rapporto sull'...Negli anni, sono state tantissime le parentesi di cronaca rosa dei salotti tv dedicate a lei e alamore con Al. Ma, oggi, la coppia vive la storia in assoluta privacy, nella meravigliosa ... Al Bano e il legame con Mkhitaryan: "Mi volle al suo matrimonio. Mio figlio interista ora sarà... "La Russia è un gigante, l'Ucraina è un topolino, non è umano agire così. Servivano le armi dell'intelligenza e dell'umanità per risolvere i loro problemi, non la guerra" ha aggiunto Al Bano.Nelle ultime ore girano ulteriori voci su Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa nel 1994. Sono passati tanti anni ...