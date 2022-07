“1982 – Andata e ritorno”, su Sky Tg24 lo speciale sui Mondiali di calcio: la conversazione con Bergomi, Cottarelli e Papi (Di venerdì 8 luglio 2022) 11 luglio 1982. L’Italia è campione del Mondo. Il trionfo della Nazionale di Enzo Bearzot in Spagna segna un momento epocale e indelebile nella memoria degli italiani. Una leggendaria impresa sportiva che portò un’intera Nazione a guardare al futuro con ottimismo e voglia di rinascita. Un’epoca a strati: sono anni di trasformazione e modernizzazione, di cambiamenti politici, mutazioni sociali ed estetiche, dopo gli Anni di Piombo e tristi eventi di cronaca come l’incidente aereo di Ustica e la tragedia di Vermicino. Quella vittoria sportiva fu un evento simbolo del cambio di direzione del Paese. Quarant’anni dopo Sky Tg24 fa un viaggio nel tempo, con lo speciale 1982 Andata E ritorno, all’Italia di quegli anni. E lo fa proprio a bordo di quell’aereo che riportò a Roma il Presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) 11 luglio. L’Italia è campione del Mondo. Il trionfo della Nazionale di Enzo Bearzot in Spagna segna un momento epocale e indelebile nella memoria degli italiani. Una leggendaria impresa sportiva che portò un’intera Nazione a guardare al futuro con ottimismo e voglia di rinascita. Un’epoca a strati: sono anni di trasformazione e modernizzazione, di cambiamenti politici, mutazioni sociali ed estetiche, dopo gli Anni di Piombo e tristi eventi di cronaca come l’incidente aereo di Ustica e la tragedia di Vermicino. Quella vittoria sportiva fu un evento simbolo del cambio di direzione del Paese. Quarant’anni dopo Skyfa un viaggio nel tempo, con lo, all’Italia di quegli anni. E lo fa proprio a bordo di quell’aereo che riportò a Roma il Presidente ...

Pubblicità

ilfattovideo : “1982 – Andata e ritorno”, su Sky Tg24 lo speciale sui Mondiali di calcio: la conversazione con Bergomi, Cottarelli… - ParliamoDiNews : `1982 - Andata e ritorno`, su Sky Tg24 lo speciale sui Mondiali di calcio: la conversazione con Bergomi, Cottarelli… - 59gaetanoveneto : 40 anni fa gli Azzurri vinsero il penultimo passo per il titolo mondiale, la semifinale contro la Polonia, allo sta… - MarsulloEdoard1 : RT @SkyTG24: 40 anni fa gli Azzurri vinsero il penultimo passo per il titolo mondiale, la semifinale contro la Polonia, allo stadio Camp No… - RadioTadino : RT @SkyTG24: 40 anni fa gli Azzurri vinsero il penultimo passo per il titolo mondiale, la semifinale contro la Polonia, allo stadio Camp No… -