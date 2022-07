Wanda Nara autista | la minigonna va su Curve ‘pericolose’ Cosa non si fa per loro… FOTO

Leggi su esclusiva

(Di giovedì 7 luglio 2022)condivide uno scatto via social, in versione “di successo” e non solo… Una mamma da amare in tutte le sue ‘forme’. Continua a risalire la china il ‘peso’ mediatico della showgirl e modella argentina,. La moglie e agente di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain ha rischiato di far venire la pelle d’oca a tutti gli utenti e amanti della sua siderale bellezza.(Instagram)Ogni giorno è sempre il momento giusto per mettersi in mostra e dimostrare che il tempo pernon è mai un nemico. Tra gli impegni legati alle sponsorizzazioni di marchi di bellezza e shopping in generale, la modella dedica spesso il proprio tempo alla famiglia. In prima linea, considerati gli impegni del marito sul campo, il ...