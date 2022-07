Uomini e Donne, Fabio Colloricchio pronto a diventare padre. Violeta ha pagato 1.900 euro una stanza per partorire (Di giovedì 7 luglio 2022) Ormai siamo agli sgoccioli, Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan stanno per diventare genitori della piccola Gala. I due si sono conosciuti nel 2019 alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. Violeta non ha badato a spese La modella e influencer ha documentato la gravidanza sui social e proprio in questi giorni ha fatto delle importanti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Ormai siamo agli sgoccioli,Mangrinan stanno pergenitori della piccola Gala. I due si sono conosciuti nel 2019 alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes.non ha badato a spese La modella e influencer ha documentato la gravidanza sui social e proprio in questi giorni ha fatto delle importanti L'articolo

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - ilpost : Sarebbe la prima volta nella storia del Vaticano che viene dato potere decisionale a delle donne nella nomina dei v… - enne_cci : Perché la società ha accettato con molta facilità il trapianto di capelli per gli uomini, al punto di rendere pubbl… - CarmelaPalumb0 : Ci sono delle donne che fanno così schifo, che mi vergogno di loro. Stop alla violenza verso gli uomini. Anche le… -