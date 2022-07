Ultime Notizie – Russia | Griner detenuta | star del basket Usa si è dichiarata colpevole

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ladelamericano Brittneysi èdelle accuse riguardanti il possesso di droga mossegli in un tribunale russo, in una città vicino Mosca. Lo hanno confermato i suoi avvocati alla Cnn., 31 anni, rischia fino a 10 anni di carcere. Ha lasciato l’aula senza rilasciare alcun commento ai giornalisti, precisa la Cnn. La prossima udienza è fissata per il 14 luglio. La cestista americana, che giocava anche nel campionato russo, è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca dopo che funzionari russi hanno affermato di aver trovato olio di cannabis nel suo bagaglio. Il suo è stato fin dall’inizio un caso diplomatico, con gli Stati Uniti che ritengono “ingiusta” la sua detenzione e ne hanno chiesto il rilascio immediato. In occasione della ...

