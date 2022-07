Ultime Notizie – Al via domani ‘Premio internazionale Cristiana Matano’ (Di giovedì 7 luglio 2022) Inizierà domani alle 21 Lampedus’amore – Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, ideato e diretto da Filippo Mulè, presidente dell’Associazione Occhiblu Onlus, la cui settima edizione è in programma a Lampedusa fino al 10 luglio. Come sempre tre giorni densi di ospiti, un programma di qualità, ricco e vario con appuntamenti di spettacolo ma anche di riflessione, per ricordare Cristiana, la giornalista prematuramente scomparsa nel 2015 che a Lampedusa ha scelto di riposare. domani sera sarà la giornalista Marina Turco (TGS) a presentare la cerimonia di apertura con la proiezione del video-ricordo di Cristiana Matano, alla presenza di personalità e autorità istituzionali. La prima serata è quella, per tradizione, dedicata al teatro: quest’anno il palco sarà “occupato” ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Inizieràalle 21 Lampedus’amore – Premio giornalisticoMatano, ideato e diretto da Filippo Mulè, presidente dell’Associazione Occhiblu Onlus, la cui settima edizione è in programma a Lampedusa fino al 10 luglio. Come sempre tre giorni densi di ospiti, un programma di qualità, ricco e vario con appuntamenti di spettacolo ma anche di riflessione, per ricordare, la giornalista prematuramente scomparsa nel 2015 che a Lampedusa ha scelto di riposare.sera sarà la giornalista Marina Turco (TGS) a presentare la cerimonia di apertura con la proiezione del video-ricordo diMatano, alla presenza di personalità e autorità istituzionali. La prima serata è quella, per tradizione, dedicata al teatro: quest’anno il palco sarà “occupato” ...

