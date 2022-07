(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Stiamo lavorando per prevedere la possibilità di istituire delle ZTLitaliane che coinvolgono territori extraurbani, anche ininterne o isole. Come Partito Democratico, abbiamo presentato al Senato, un apposito emendamento al DL, che riprende una proposta di legge depositata pochi mesi fa alla Camera, con l’obiettivo di poter accelerare l’entrata in vigore delle norme ivi previste. Questa proposta di legge nasce dalle sollecitazioni arrivate da tanti amministratori locali per poter monitorare e, nel caso, regolamentare il traffico in zone ad alto afflusso turistico, impossibilitate a creare infrastrutture di accesso alternative, con l’obiettivo di risolvere gravi problemi ...

Pubblicità

Agenparl : Trasporti: Pd, ZTL nelle Costiere e aree turistiche extraurbane - - FI_NewSs : RT @Vincenza_Lab: #Roma Con lo sciopero dei #tassisti, i trasporti pubblici ridotti a un lumicino, il Sindaco Gualtieri poteva almeno disat… - GruppoFICamera : RT @Vincenza_Lab: #Roma Con lo sciopero dei #tassisti, i trasporti pubblici ridotti a un lumicino, il Sindaco Gualtieri poteva almeno disat… - Vincenza_Lab : #Roma Con lo sciopero dei #tassisti, i trasporti pubblici ridotti a un lumicino, il Sindaco Gualtieri poteva almeno… -

Comune di Modena

... tra traffico,e multe facili anche per il minimo errore. Consigliamo caldamente, per chi vuole ... La stessa ATM ( AziendaMilanesi ) permette di accedere ad abbonamenti a basso costo, ......) e Sostare diventavano ufficialmente 'Amts - Azienda Metropolitanae Sosta ... ma anche le strisce blu, i parcheggi scambiatori, la gestione dellee delle Aree Pedonali. Il nuovo ... DA VENERDÌ 1 LUGLIO PERMESSI ZTL TEMPORANEI ONLINE — Sito Ufficio Stampa Comune di Modena In Commissione Ambiente e Territorio è andato in scena l’ultimo atto del percorso di ascolto per approfondire il tema “Carpi: progetti mobilità e nuova viabilità”. Alla seduta convocata per martedì 5 ...Il Comune di Cesena ha affidato a una società esterna un incarico di studio sull’implementazione della segnaletica ciclabile cittadina e di ‘assistenza alla redazione di un piano di aggiornamento e re ...