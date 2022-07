Sull’appoggio o meno al governo dei Migliori, il M5S è spaccato in due (Di giovedì 7 luglio 2022) . Sebbene sia stata firmata una tregua a tempo tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, ciò a riprova di come sia maggioritaria l’ala governista, il malcontento nel Movimento è lampante e sono in molti a pensare che sia giunto tempo di voltare pagina e lasciare l’Esecutivo. Sull’appoggio o meno al governo dei Migliori, nel M5S cresce il fronte degli intransigenti Capofila della fronda di duri e puri è il senatore Alberto Airola che da giorni paventa l’opportunità di uno strappo: “Dopo i recenti fatti, primo tra tutti il comportamento ambiguo del premier Draghi sulle proprie dichiarazioni in merito a Conte, la frustrazione e l’insofferenza del nostri elettori per un governo che smantella sistematicamente i nostri obiettivi politici” cresce e per questo “rappresento l’istanza d’uscita da questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) . Sebbene sia stata firmata una tregua a tempo tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, ciò a riprova di come sia maggioritaria l’ala governista, il malcontento nel Movimento è lampante e sono in molti a pensare che sia giunto tempo di voltare pagina e lasciare l’Esecutivo.aldei, nel M5S cresce il fronte degli intransigenti Capofila della fronda di duri e puri è il senatore Alberto Airola che da giorni paventa l’opportunità di uno strappo: “Dopo i recenti fatti, primo tra tutti il comportamento ambiguo del premier Draghi sulle proprie dichiarazioni in merito a Conte, la frustrazione e l’insofferenza del nostri elettori per unche smantella sistematicamente i nostri obiettivi politici” cresce e per questo “rappresento l’istanza d’uscita da questo ...

