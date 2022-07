“Se ne va”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci perde un altro protagonista (Di giovedì 7 luglio 2022) Vito Coppola lascia Ballando con le stelle. La notizia sembra ad un passo dall’ufficialità. Il programma di Milly Carlucci continua a perdere pezzi. Nelle settimane scorse Samuel Peron aveva spiegato che al momento non c’è nulla di certo e che il suo ritorno a Ballando con le stelle dipende da molteplici fattori. “Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori. Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo, dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”, ha spiegato. E non è il solo addio. In ballo c’è la questione Selvaggia Lucarelli: saldamente al suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Vito Coppola lasciacon le. La notizia sembra ad un passo dall’ufficialità. Il programma dicontinua are pezzi. Nelle settimane scorse Samuel Peron aveva spiegato che al momento non c’è nulla di certo e che il suo ritorno acon ledipende da molteplici fattori. “Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte die dai suoi autori. Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo, dipende dalla telefonata che ci faremoed io tra agosto e settembre”, ha spiegato. E non è il solo addio. In ballo c’è la questione Selvaggia Lucarelli: saldamente al suo ...

