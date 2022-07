Rapinatori seriali in manette | 9 i colpi messi a segno tra San Giovanni e Acilia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 luglio 2022) Personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile e della squadra di P.G. del Distretto di P.S. “San” della Questura di Roma ha dato esecuzione a due misure cautelari custodiali in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadini romani, rispettivamente di 45 e 64 anni, gravemente indiziati di aver commesso nove rapine aggravate in concorso e 4 rapine (in questo caso commesse da uno solo degli indagati), nei quartieri, Esposizione, Colombo, Tor Carbone e Sanai danni di diversi supermercati, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Nello specifico la prolungata e duratura attività investigativa della Squadra Mobile e del Distretto di P.S. “San”, coordinata ...