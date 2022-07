Primo giorno di Juve per Gatti e Rovella. E stasera attesa per Di Maria (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mercato della Juve entra nel vivo, ultime ore d'attesa a Torino per l'arrivo di Angel Di Maria. L'argentino sbarcherà nella tarda serata a Caselle, poi si trasferirà al J Hotel per trascorrere ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mercato dellaentra nel vivo, ultime ore d'a Torino per l'arrivo di Angel Di. L'argentino sbarcherà nella tarda serata a Caselle, poi si trasferirà al J Hotel per trascorrere ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Primo giorno in azzurro per @MathiasOlivera5 e Kvaratskhelia ?? ?? - ladyonorato : Ora mi chiedo: come si fa, di fronte a questo, a sostenere ancora questo governo, almeno se si vive al sud? Ci sta… - GiovaAlbanese : Primo giorno di #Juventus per entrambi: #Gatti e #Rovella al J Medical. - ciaosononuovo69 : Continuo ad andare ogni giorno sul suo profilo... continuo a leggerla... a pensarla... perché la bellezza di Miss L… - pccpla : RT @GiovaAlbanese: Primo giorno di #Juventus per entrambi: #Gatti e #Rovella al J Medical. -