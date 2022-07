Nadal si ritira da Wimbledon: " Non posso rischiare di aggravare l'infortunio" (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - "Non posso continuare a giocare con questo dolore, non voglio rischiare di aggravare la situazione dell'infortunio. Non posso essere competitivo". Lo ha detto il tennista Rafael Nadal nel corso di una conferenza stampa convocata per spiegare i motivi del suo ritiro dal torneo di Wimbledon. Lo spagnolo avrebbe dovuto giocare domani la semifinale contro Kyrgios che così si qualifica direttamente per la finale. "Sono triste - ha aggiunto - ma penso di aver fatto la cosa giusta nel continuare a giocare la partita contro Fritz perché ho vinto. Però ora devo fare tutto quello che mi serve per preservare la mia salute". Ha poi specificato che dovrà stare fermo per 3-4 settimane. Nadal così rinuncia al tentativo di vincere il Grande Slam dopo le ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - "Noncontinuare a giocare con questo dolore, non vogliodila situazione dell'. Nonessere competitivo". Lo ha detto il tennista Rafaelnel corso di una conferenza stampa convocata per spiegare i motivi del suo ritiro dal torneo di. Lo spagnolo avrebbe dovuto giocare domani la semifinale contro Kyrgios che così si qualifica direttamente per la finale. "Sono triste - ha aggiunto - ma penso di aver fatto la cosa giusta nel continuare a giocare la partita contro Fritz perché ho vinto. Però ora devo fare tutto quello che mi serve per preservare la mia salute". Ha poi specificato che dovrà stare fermo per 3-4 settimane.così rinuncia al tentativo di vincere il Grande Slam dopo le ...

