Mario Fratti | 95 anni con entusiasmo e tanta gioia di vivere

(Di giovedì 7 luglio 2022) Martedì scorso, 5 luglio, ho parlato con, erano le 4 del pomeriggio a New York. Volevo fargli gli auguri di buon Compleanno a voce, direttamente.è stato molto felice di riceverli, di avere notizie fresche dell’Aquila, la sua città natale che tanto ama. Aveva da poco finito di pranzare con sua figlia Valentina e con due amici. Ottimo il pranzo e anche il dolce augurale, bagnato da un buono spumante. Mi ha confessato di aver bevuto un bicchiere in più, rispetto alle sue rigorose abitudini. Soddisfatto, e persino sorpreso, dei suoi 95e dell’ottimo stato di salute. Gli ho ricordato una storia che lui stesso mi aveva raccontato. Tantissimifaera in Russia, a San Pietroburgo. Mentre girava visitando la bella città fu avvicinato da una donna che ...

Nell'organismo Palmerini - l'unico non residente negli Stati Uniti - sarà insieme a, anch'egli aquilano (nato a L'Aquila nel 1927) che vive a New York dal 1963, docente emerito della ...... debutta in teatro diretto da Giuseppe Patroni Griffi in una storica edizione del "Romeo e Giulietta", e alla regia, nello stesso anno, con lo spettacolo "Scene Americane" dial Teatro ... L'Aquila, Palmerini intervista Mario Fratti Mario Fratti è un drammaturgo, scrittore e critico, è tra gli autori di teatro più famosi al mondo nato a L'Aquila il 5 luglio 1927.Martedì scorso, 5 luglio, ho parlato con Mario Fratti, erano le 4 del pomeriggio a New York. Volevo fargli gli auguri di buon Compleanno a voce, direttamente.