LIVE Italia-Iran volley, Nations League 2022 in DIRETTA: azzurri in fuga nel primo set, 12-6 (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-6 Senza muro Michieletto vincente da zona 2 11-6 Mano out Ebadipour da zona 4 11-5 Aceeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 10-5 Murooooooooooooo Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeeeeev 9-5 Errore al servizio Iran 8-5 Vincente Ebadipour da zona 4 8-4 Parallela da manuale di Michieletto da zona 4 7-4 Michieletto con l’alzata di Zaytsev, sopra al muro da zona 4 6-4 Errore di Amin da seconda linea 5-4 Errore al servizio Iran 4-4 La diagonale potente di Amin da seconda linea 4-3 La pipe di Lavia mano out 3-3 primo tempo Galassi! 2-3 La pipe di Michieletto 1-3 Errore al servizio Italia 1-2 Errore al servizio Iran 0-2 Ace Toukhteh 0-1 La pipe di Ebadipour 14.00: Per l’Iran Jelveh, Esfandiar, Vadi, Amin, Milad e ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-6 Senza muro Michieletto vincente da zona 2 11-6 Mano out Ebadipour da zona 4 11-5 Aceeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 10-5 Murooooooooooooo Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeeeeev 9-5 Errore al servizio8-5 Vincente Ebadipour da zona 4 8-4 Parallela da manuale di Michieletto da zona 4 7-4 Michieletto con l’alzata di Zaytsev, sopra al muro da zona 4 6-4 Errore di Amin da seconda linea 5-4 Errore al servizio4-4 La diagonale potente di Amin da seconda linea 4-3 La pipe di Lavia mano out 3-3tempo Galassi! 2-3 La pipe di Michieletto 1-3 Errore al servizio1-2 Errore al servizio0-2 Ace Toukhteh 0-1 La pipe di Ebadipour 14.00: Per l’Jelveh, Esfandiar, Vadi, Amin, Milad e ...

