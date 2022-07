Libertà di genere (Di giovedì 7 luglio 2022) Con la nuova legge sull’autodeterminazione, che sostituisce la legge sulla transessualità del 1981, lo stato e la società tedesca riconoscono finalmente a queste persone... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Con la nuova legge sull’autodeterminazione, che sostituisce la legge sulla transessualità del 1981, lo stato e la società tedesca riconoscono finalmente a queste persone... Leggi

TommyBrain : Come il genere umano è caduto nelle grinfie delle élite - Parole in libertà - Valentina Ferranti' - IacobellisT : Come il genere umano è caduto nelle grinfie delle élite - Parole in libertà - Valentina Ferranti' - bettabettanesi : RT @ILGREXO: Chissà se un segno di civiltà del genere verrà applicato anche qui da noi!, ci sta la libertà di essere chi si vuole ma l’educ… - TommyBrain : Come il genere umano è caduto nelle grinfie delle élite - Parole in libertà - Valentina Ferranti' - IacobellisT : Come il genere umano è caduto nelle grinfie delle élite - Parole in libertà - Valentina Ferranti' -