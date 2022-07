Pubblicità

Gazzetta_it : Tour de France, le pagelle: Van Aert, un rischio da 9. Caruso si salva, la Ineos no: 4 - RassegnaZampa : #Ciclismo #TourdeFrance Le pagelle della 4ª tappa: Van Aert 10 e lode, ahi Pogacar, 5. Gilbert merita... 40 - infoitsport : Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Wout van Aert mostruoso, Jasper Philipsen beffato. Super Luca Mozzato - zazoomblog : Tour de France 2022 le pagelle di oggi: Wout van Aert mostruoso Jasper Philipsen beffato. Super Luca Mozzato -… - infoitsport : Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Fabio Jakobsen primeggia da favorito, Wout van Aert alla grande in Maglia… -

Vittoria dello sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) nella sesta tappa del 109° Tour de France, Binche - Longwy di 220 chilometri, con quattro côte (salite) severe, in particolare l'ultima prima dell'......GENERALE AGGIORNATA Ledella quinta tappa Simon Clarke, voto 10 Giornata da sogno per l'australiano della Israel Premier Tech, che alla prima esperienza sul pavè riesce a beffare Tacoder ...PAGELLE SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2022 Tadej Pogacar, voto 10: veramente stellare. Lo show di ieri sul pavé non è bastato, oggi fa addirittura meglio. Lo sloveno della UAE Emirates viene aiutato dall ...I nostri giudizi dopo la sesta tappa: massimo dei voti per Pogacar, Matthews primo degli umani. Al team di Ganna non basta il quarto posto di Pidcock ...