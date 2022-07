La resistenza di Johnson | sempre più solo a Downing Street

(Di giovedì 7 luglio 2022) Più di 40 rappresentanti di gabinetto, fra cui ministri importanti, da martedì hanno rassegnato le loro dimissioni dal governo di Boris. Bojo però, almeno per ora, non ha intenzione di mollare:...

Le dimissioni a raffica sono arrivate dopo l'ennesimo scandalo che ha investito, vale a dire il caso del vice 'chief whip' Christopher Pincher, con la storia di festini ad alto tasso alcolico ......L'Occidente continua sostenere l'Ucraina con armi più efficaci per sostenere la sua, ... del primo ministro britannico Boris, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente ...(Adnkronos) – Più di 40 rappresentanti di gabinetto, fra cui ministri importanti, da martedì hanno rassegnato le loro dimissioni dal governo di Boris Johnson. Bojo però, almeno per ora, non ha ...Entornointeligente.com / LONDRA. – Ormai è solo questione di come e quando. Boris Johnson ha le sembianze di un cadavere político ambulante, barricato fino all’ultimo minuto possibile dietro il porton ...