James Caan: morto a 82 anni l'interprete di Sonny ne Il Padrino (Di giovedì 7 luglio 2022) È morto il leggendario James Caan, l'indimenticabile Sonny de Il Padrino noto anche per essersi calato nei panni di Paul Sheldon in Misery non deve morire. L'attore James Caan, una vera e propria leggenda della recitazione, è morto all'età di 82 anni. Attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, i rappresentanti della famiglia dell'interprete di Sonny ne Il Padrino hanno annunciato la sua scomparsa. Il messaggio della famiglia recita: "Con grande dolore vi annunciamo il decesso di Jimmy, avvenuto nella serata del 6 luglio. La famiglia apprezza l'ondata di affetto e le sentite condoglianze, chiede di continuare a rispettare la privacy in questo momento difficile."

