Inter: domani Lukaku arriva in ritiro (Di giovedì 7 luglio 2022) Nella giornata di domani, l'Inter riaccoglierà in campo Romelu Lukaku. Il belga è infatti atteso domani ad Appiano Gentile per l'avvio della nuova stagione, avendo deciso di anticipare il rientro dalle vacanze. Insieme a lui, nel weekend, sono attesi anche gli argentini, Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Da segnalare infine in casa Inter, il sold out per quanto riguarda abbonamenti: San Siro sarà quindi sempre una bolgia quando i nerazzurri giocheranno in casa. SportFace.

MatteoBarzaghi : Con l’arrivo di Inzaghi in sede l’Inter puó cominciare la nuova stagione. Conferenza di presentazione con l’allenat… - DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - MarcoBarzaghi : ????????#Lukaku continua ad allenarsi con il preparatore dell’@Inter a Olbia in vista del rientro ad Appiano Gentile. I… - teamvanja : @Sabino45783172 @lukicismo @AmalaTV_ Certo che no, ma l'obbiettivo del Toro é fare più soldi possibili, l'obbiettiv… - _intermagazine : Inter-Spezia, da domani al via la vendita dei biglietti: le info -