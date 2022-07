Il bilancio definitivo del disastro della Marmolada è di 11 tra morti e dispersi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Undici persone, tra morti e dispersi. È questo il bilancio, ormai definitivo, del disastro della Marmolada, dove il 3 luglio una saracco ha travolto due cordate di escursionisti. Secondo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha fornito il bilancio, il crollo di una parte della Marmolada "è stata una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, è venuto giù un grattacielo di 70 piani e 100 metri di lunghezza. Non era prevedibile come conferma chi conosce la montagna". Ora l'obiettivo, spiega Zaia, "è riportare a casa i corpi delle persone che mancano e identificarli". Sulla possibilità di un sistema di bandiera rosse per impedire le escursioni in caso di pericolo in situazioni ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Undici persone, tra. È questo il, ormai, del, dove il 3 luglio una saracco ha travolto due cordate di escursionisti. Secondo il presidenteRegione Veneto Luca Zaia, che ha fornito il, il crollo di una parte"è stata una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, è venuto giù un grattacielo di 70 piani e 100 metri di lunghezza. Non era prevedibile come conferma chi conosce la montagna". Ora l'obiettivo, spiega Zaia, "è riportare a casa i corpi delle persone che mancano e identificarli". Sulla possibilità di un sistema di bandiera rosse per impedire le escursioni in caso di pericolo in situazioni ...

