Hanno rubato gli accessi e modificato gli admin della pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” (Di giovedì 7 luglio 2022) La pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate – con quasi 50mila followers, è una realtà che denuncia quotidianamente le aggressioni che vengono fatte nei confronti del personale sanitario, svolgendo quindi un ruolo pubblico di denuncia rispetto a questa problematica – non è più gestita dagli storici amministratori della stessa. Gli accessi di questi ultimi, infatti, sarebbero stati rubati e – attualmente – la pagina Facebook sarebbe ora nelle mani di un utente, che in quanto admin, ha iniziato a pubblicare dei contenuti non esattamente in linea con quelli normalmente proposti da Nessuno tocchi Ippocrate. LEGGI ANCHE > Meta elimina i gruppi no-vax legati a V V, giro ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 luglio 2022) La– con quasi 50mila followers, è una realtà che denuncia quotidianamente le aggressioni che vengono fatte nei confronti del personale sanitario, svolgendo quindi un ruolo pubblico di denuncia rispetto a questa problematica – non è più gestita dagli storici amministratoristessa. Glidi questi ultimi, infatti, sarebbero stati rubati e – attualmente – lasarebbe ora nelle mani di un utente, che in quanto, ha iniziato a pubblicare dei contenuti non esattamente in linea con quelli normalmente proposti da. LEGGI ANCHE > Meta elimina i gruppi no-vax legati a V V, giro ...

il_pucciarelli : Il tipo a cui hanno rubato l'orologio da 700 mila euro lo aveva acquistato mettendo da parte due anni di reddito di… - andreabinelli11 : @a_smeriglia solo 40 cl? a queste creatura hanno rubato ettolitri di birra negli anni! sapevatelo! - Pixty3 : @wolf2lone ?#Italia hanno bisogno di tanti M0RTI: -'U€ è definitivamente e totalmente in BANCAR0TTA - hanno rubat… - Tsanlicandro : @agorarai @AMorelliMilano Detto da sto marciumi che hanno rubato i 49 milioni degli italiani e nessuno sta in galera - paolobucci68 : e non vi aggingo quelle a cui l'hanno rubato. li vivi mangiandoti l anima. -