Guida al fantacalcio, i nostri consigli sulla Serie A 2022/2023 (Di giovedì 7 luglio 2022) Il calciomercato estivo è appena entrato nel vivo, a poco più di un mese dall’inizio della stagione, previsto per metà agosto a causa della disputa dei Mondiali in Qatar prevista per fine anno. La redazione di 11contro11 ha redatto una Guida al fantacalcio con i consigli sulle 20 squadre della Serie A 2022/2023. Una rassegna incentrata sui principali movimenti della sessione estiva e su chi potrebbe fare meglio tra i protagonisti coinvolti. Oltre a quanto accennato, la Guida sarà incentrata sui probabili schieramenti tattici delle squadre e su chi potrebbe giocare un ruolo chiave sui calci piazzati. Di seguito, quindi, è possibile consultare l’elenco completo delle partecipanti alla prossima Serie A. Cliccando sul link corrispondente si potrà essere ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 7 luglio 2022) Il calciomercato estivo è appena entrato nel vivo, a poco più di un mese dall’inizio della stagione, previsto per metà agosto a causa della disputa dei Mondiali in Qatar prevista per fine anno. La redazione di 11contro11 ha redatto unaalcon isulle 20 squadre della. Una rassegna incentrata sui principali movimenti della sessione estiva e su chi potrebbe fare meglio tra i protagonisti coinvolti. Oltre a quanto accennato, lasarà incentrata sui probabili schieramenti tattici delle squadre e su chi potrebbe giocare un ruolo chiave sui calci piazzati. Di seguito, quindi, è possibile consultare l’elenco completo delle partecipanti alla prossimaA. Cliccando sul link corrispondente si potrà essere ...

Pubblicità

TuttoFanta : ?? #Pessina è un nuovo giocatore del #Monza. Scopriamo cosa cambia in ottica #fantacalcio - zazoomblog : Udinese calciomercato e guida al fantacalcio - #Udinese #calciomercato #guida - TuttoFanta : ?? L'analisi in ottica #fantacalcio sul trasferimento di #Marin all' #Empoli - TuttoFanta : ?? #Celik è il nuovo rinforzo in difesa per la #Roma. Scopriamo cosa cambia in ottica #fantacalcio - TuttoFanta : ?? Scopriamo assieme le caratteristiche in ottica #fantacalcio di #Zanimacchia, tornato alla #Cremonese -