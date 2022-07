F1 GP Austria 2022, Leclerc: “Mi ha fatto piacere la visita di Binotto. Il team è unito” (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo quanto accaduto a Silverstone non sono stati giorni facili per Charles Leclerc, che però sembra pronto a mettersi nuovamente tutti i problemi alle spalle in vista del Gran Premio d’Austria. Il pilota monegasco oggi a Zeltweg è tornato a parlare davanti ai microfoni, soffermandosi anche sull’ormai famosa cena a Montecarlo avuta con il team principal Binotto: “Mattia viene spesso a Montecarlo, ma stavolta mi ha fatto piacere. Abbiamo parlato del campionato, era un momento difficile dopo i risultati delle ultime 5 gare ed è servito”. “Chi ha pagato? Mi invita sempre lui… Io volevo stare a casa e staccare da tutto per prepararmi all’Austria e quindi mi ha raggiunto per essere sicuro che fosse tutto a posto”. Leclerc ha poi voluto subito mettere a ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo quanto accaduto a Silverstone non sono stati giorni facili per Charles, che però sembra pronto a mettersi nuovamente tutti i problemi alle spalle in vista del Gran Premio d’. Il pilota monegasco oggi a Zeltweg è tornato a parlare davanti ai microfoni, soffermandosi anche sull’ormai famosa cena a Montecarlo avuta con ilprincipal: “Mattia viene spesso a Montecarlo, ma stavolta mi ha. Abbiamo parlato del campionato, era un momento difficile dopo i risultati delle ultime 5 gare ed è servito”. “Chi ha pagato? Mi invita sempre lui… Io volevo stare a casa e staccare da tutto per prepararmi all’e quindi mi ha raggiunto per essere sicuro che fosse tutto a posto”.ha poi voluto subito mettere a ...

