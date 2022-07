Esodo Cagliari dopo la retrocessione | un altro big se ne va

Leggi su serieanews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ilsi prepara alla prossima stagione in Serie B e fin qui ha lasciato partire diversi big: in cantiere un’altra operazione in uscita. Ilreduce dallain Serie B nei giorni scorsi ha ripreso a lavorare, in vista della prossima stagione. L’obiettivo del club è quello di provare a risalire subito tuttavia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.