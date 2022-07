(Di giovedì 7 luglio 2022) Al via la partita per assegnare almeno 80 poltrone nei consigli di amministrazione dellecipate pubbliche in scadenza

Pubblicità

GuriGjiri : @cooperazione_it... AVETE SMESSO DI FARE PROGETTI DEL CAZZO NEI PAESI DEL TERZO MONDO??? TANTO POI ALLA CASSA CI PA… - meltingmax : RT @mazzettam: Quindi adesso i renzisti chiederanno di nazionalizzare ENEL ed ENI o daranno del comunista a #Macron? - carseri : RT @giannir93902499: perché chi ci governa (opprime) è incapace e ignora ogni idea diversa dalla pappetta neolib di trent'anni fa. Enel ed… - zazoomblog : Eni Enel Leonardo Poste: parte la corsa alle nomine 2023 - #Leonardo #Poste: #parte #corsa #nomine - palmiottid : RT @sole24ore: ?? #Eni, #Enel, #Leonardo, #Poste: parte la corsa alle nomine 2023: -

Ma il clima attorno al rinnovo dei vertici di Enav ,, Leonardo, Poste e Terna è già rovente. Il toto - nomi non è ancora partito, eppure la conta sui posti che dovranno essere riassegnati ...... una sorta difrancese) di cui già deteneva una quota dell'84%. La compagnia elettrica era ... secondo alcune indiscrezioni, la Libia si appresterebbe a diminuire il flusso di gas destinato ad...Al via la partita per assegnare almeno 80 poltrone nei consigli di amministrazione delle partecipate pubbliche in scadenza ...I numeri, a metterli in fila, fanno decisamente impressione. Il primo lo aveva rivelato Gazprom, il gigante russo che attraverso il Tag immette dal passo del Tarvisio il gas siberiano nei ...