Emma Corrin | Indossare abiti femminili per i ruoli è una sofferenza

(Di giovedì 7 luglio 2022) La star di The Crownha dichiarato pubblicamente la fatica provata ogni volta che deveper motivi di lavoro. L'interprete di The Crown,, torna a parlare della sua sessualità fluida rivelando la fatica che prova ogni volta che è costretta asul set., 26 anni, ha interpretato un'icona come la principessa Diana nella serie Netflix The Crown, ma di recente ha rivelato a Vogue che si sente più rappresentata dal pronome "loro" piuttosto che da "lei" e ha anche aggiornato i pronomi su Instagram. "Mi sento molto più visto quando vengo chiamato 'loro', ma i miei amici più cari mi usano il pronome 'lei' e non ...

Ha in cantiere due film: My policeman, che lo vede in divisa per il progetto su Prime Video in uscita il 4 novembre accanto a Emma Corrin (Lady Diana di The Crown), e Don't worry darling