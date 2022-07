Covid, impennata di casi ma la provincia di Bergamo rimane quella con l’incidenza più bassa: i dati Comune per Comune (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono stati 6.475 i nuovi casi Covid rilevati nella settimana 29 giugno – 5 luglio in provincia di Bergamo, per un tasso di incidenza pari a 575 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 5,75 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 269 della scorsa settimana, i 198 di due settimane fa, i 131 di tre settimane or sono e i 85 di un mese fa. Il territorio dell’ATS di Bergamo, secondo gli ultimi dati disponibili, si conferma essere la provincia lombarda e nazionale con il tasso di incidenza più basso. Nella settimana osservata, sottolineano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo, si conferma il trend in crescita della curva ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono stati 6.475 i nuovirilevati nella settimana 29 giugno – 5 luglio indi, per un tasso di incidenza pari a 575 nuoviper 100.000 abitanti (ovvero 5,75 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 269 della scorsa settimana, i 198 di due settimane fa, i 131 di tre settimane or sono e i 85 di un mese fa. Il territorio dell’ATS di, secondo gli ultimidisponibili, si conferma essere lalombarda e nazionale con il tasso di incidenza più basso. Nella settimana osservata, sottolineano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats, si conferma il trend in crescita della curva ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gimbe: continua l'impennata dei casi, +50% in 7 giorni. Sono 55 mila i casi al giorno, tenere le mascherine al chiu… - Robypennny : RT @AlessandroPeir4: @madforfree Quando l’imperativo era terrorizzare la gente, parlare di deceduti con o per Covid era eresia pura,oggi ch… - AlessandroPeir4 : @madforfree Quando l’imperativo era terrorizzare la gente, parlare di deceduti con o per Covid era eresia pura,oggi… - brunolocati1 : #covid Ma qualcuno che metta in relazione il liberi tutti per decine di concerti senza regole con l impennata dei p… - fisco24_info : Rischi dal concerto dei Maneskin a Roma. L'assessore: 'Nessun rinvio': I medici della Fimmg Lazio hanno messo in gu… -