Chi è stato Kazuki Takahashi, padre di Yu-Gi-Oh? Lo hanno trovato senza vita in mare (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo dei fumetti e degli anime è in lutto. E’ stato trovato senza vita in mare Kazuki Takahashi, il padre di Yu-Gi-Oh, uno dei manga più famosi al mondo. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato al suo decesso: si presume un malore, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi di un incidente. Il cadavere di Takahashi è stato rinvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, al largo di Nago, una delle città dell’arcipelago di Okinawa. Come riferito dall’emittente NHK, la guardia costiera non ha potuto far altro che constatare la morte del creatore del manga di Yu-Gi-Oh, che avrebbe compiuto 61 anni il prossimo ottobre. La polizia giapponese ha avviato le indagini. L’enorme successo di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo dei fumetti e degli anime è in lutto. E’in, ildi Yu-Gi-Oh, uno dei manga più famosi al mondo. Al momento non sono chiare le cause cheportato al suo decesso: si presume un malore, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi di un incidente. Il cadavere dirinvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, al largo di Nago, una delle città dell’arcipelago di Okinawa. Come riferito dall’emittente NHK, la guardia costiera non ha potuto far altro che constatare la morte del creatore del manga di Yu-Gi-Oh, che avrebbe compiuto 61 anni il prossimo ottobre. La polizia giapponese ha avviato le indagini. L’enorme successo di ...

