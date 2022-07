Calendario amichevoli Serie A 2022 | il programma squadra per squadra

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il campionato di/2023 si fa sempre più vicino e tutte le venti squadre stanno già lavorando per farsi trovare pronte in vista della nuova stagione, che sarà caratterizzata dalla pausa tra novembre e dicembre per consentire lo svolgimento dei Mondiali di Qatar. L’autunno è ancora lontano, così nel frattempo i club vivranno questa estate tra mercato e campo, disputando diverse partitedi preparazione. Ecco l’elenco completo delle venti squadre dove potete trovare i link con le rispettive. ATALANTA BOLOGNA CREMONESE EMPOLI FIORENTINA HELLAS VERONA INTER JUVENTUS LAZIO LECCE MILAN MONZA NAPOLI ROMA SALERNITANA SAMPDORIA SASSUOLO SPEZIA TORINO UDINESE SportFace.

Pubblicità

Inter : ?? Il calendario delle amichevoli estive dei nerazzurri ????? - zazoomblog : Udinese calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite - #Udinese #calendario… - toropuntoit : #Toro, il #calendario completo delle #amichevoli estive - ICIKendari : RT @Inter: ?? Il calendario delle amichevoli estive dei nerazzurri ????? - zazoomblog : Udinese calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite - #Udinese #calendario… -

Inci sono le gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 e soprattutto le partite ... Sulla strada degli azzurri ci sono anche trecontro Francia, Serbia e una tra Germania e ...... previsto per martedì 12 luglio alle 20 contro l'Ucraina, l'Italia affronterà duecontro ...//www.youtube.com/c/OvertheblockIt - Volley)Fase a gironi Pool 1 Cerignola (Pala ...Il calendario completo delle amichevoli estive del Torino in vista della preparazione estiva: si apre con l'Eintracht Francoforte ...La prossima settimana la Virtus Verona si radunerà per preparare la nuova stagione che la vedrà nuovamente in scena nel campionato di Serie C.