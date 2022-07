Bonucci al lavoro prima del raduno | la Juve | ' Leo ti aspettiamo'

(Di giovedì 7 luglio 2022) Leonardogià in clima ritiro: il difensore della, atteso nei prossimi giorni al JMedical per le visite mediche d'inizio stagione e poi alla Continassa per il via delagli ordini ...

Leonardogià in clima ritiro: il difensore della Juve , atteso nei prossimi giorni al JMedical per le visite mediche d'inizio stagione e poi alla Continassa per il via del raduno agli ordini di ...Come detto, mancano pure i "senatori", daa De Ligt , dato in partenza destinazione Premier ... L'assenza dell'allenatore stride anche se confrontata con la ripresa delda parte dei ... Bonucci «quasi pronto»: il difensore già al lavoro prima del raduno - FOTO Il difensore bianconero ha pubblicato una serie di video e foto in cui si mostra mentre si allena in palestra Leonardo Bonucci già in clima ritiro: il difensore della Juve, atteso nei prossimi giorni ...Ennesima bufera della tifoseria bianconera che non ha digerito una scelta fatta dal tecnico sul ritiro della Juventus iniziato in questi giorni a ranghi ridotti alla Continassa ...