Bce: Enria,banche includano in loro piani ipotesi recessione (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo scenario economico europeo "è nettamente cambiato" dall'inizio dell'anno e le banche dovrebbero ora includere nei loro piani sul capitale "scenari sufficientemente conservativi" e scenari con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo scenario economico europeo "è nettamente cambiato" dall'inizio dell'anno e ledovrebbero ora includere neisul capitale "scenari sufficientemente conservativi" e scenari con ...

Pubblicità

fisco24_info : Bce: Enria,banche includano in loro piani ipotesi recessione: Responsabile vigilanza, anche per distribuzione capit… - J599 : RT @classcnbc: +++#BCE, Andrea Enria (Presidente del Consiglio di vigilanza): chiediamo alle banche di rivedere i piani su capitale e divid… - P_risks : RT @classcnbc: +++#BCE, Andrea Enria (Presidente del Consiglio di vigilanza): chiediamo alle banche di rivedere i piani su capitale e divid… - classcnbc : +++#BCE, Andrea Enria (Presidente del Consiglio di vigilanza): chiediamo alle banche di rivedere i piani su capital… - infoiteconomia : BCE, Enria: non si possono escludere scenari più avversi su crescita e inflazione -