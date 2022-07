Antonio Cavallo comandante dei carabinieri di Caivano

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il Capitanoha lasciato il comando del Nucleo operativo deidi Venezia per assumere l'incarico didella neo istituita compagnia di, in provincia di Napoli. Arrivato in laguna a settembre 2019 con il grado di tenente, poi promosso al grado superiore, assieme al suo personale ha condotto diverse attività d'indagine tra le quali spiccano quelle contro lo spaccio di droga e il contrasto a furti e rapine nel capoluogo. Ha poi portato a termine gli arresti di vari latitanti che si trovavano sia in provincia, sia nel resto del territorio regionale.