Uomini e Donne, segnalazione su Armando Incarnato: “Abito vicino a lui, e…” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Armando Incarnato è ancora una volta al centro delle polemiche. Dopo essersi arrabbiato per un video pubblicato sul web gli scorsi giorni che prende scherzosamente in giro i suoi numerosi ed estrosi tagli di capelli, nonché look sfoggiato a Uomini e Donne, un utente ha commentato affermando di abitare vicino a lui. E ha fatto una segnalazione (ovviamente da prendere con le pinze) in merito ai rapporto del cavaliere del trono over con la sua famiglia e la gente in generale. Uomini e Donne, una coppia storica si è lasciata: stavano insieme da sei anni In questi sei anni tra questo ex tronista e la sua fidanzata corteggiatrice non c’era mai stata una crisi, ma oggi è ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 luglio 2022)è ancora una volta al centro delle polemiche. Dopo essersi arrabbiato per un video pubblicato sul web gli scorsi giorni che prende scherzosamente in giro i suoi numerosi ed estrosi tagli di capelli, nonché look sfoggiato a, un utente ha commentato affermando di abitarea lui. E ha fatto una(ovviamente da prendere con le pinze) in merito ai rapporto del cavaliere del trono over con la sua famiglia e la gente in generale., una coppia storica si è lasciata: stavano insieme da sei anni In questi sei anni tra questo ex tronista e la sua fidanzata corteggiatrice non c’era mai stata una crisi, ma oggi è ...

Pubblicità

Coninews : Le medaglie giornaliere #ItaliaTeam nel nuoto! ?? 4x100 misti uomini ?? 4x100 misti donne ?? Claudio Antonino Faraci… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - Lan_bichen : Gli uomini che trattano diversamente le donne in base al loro aspetto estetico è una delle cose che più mi disgusta. - Ale1000C : Alla luce dell'ultima sentenza del tribunale inglese riguardo l'illegittima discriminazione contro Maya Forstater… -