Un altro numero di Wout Van Aert al Tour de France | uno dei segreti dietro ai successi del belga si chiama “Supersapiens”

Il numero offerto da Wout Van Aert nella quarta tappa del Tour de France ha lasciato a bocca aperta gli appassionati di ciclismo: la maglia gialla che attacca in una frazione apparentemente per velocisti non è cosa da tutti i giorni. Impressionante è stata l'azione del belga sulla Côte du Cap Blanc-Nez: coadiuvato dalla sua Jumbo-Visma, Van Aert ha staccato tutti gli avversari involandosi verso il successo di tappa dopo aver ottenuto tre secondi posti nelle prime tre frazioni. dietro questo e altri trionfi del belga, però, c'è anche un segreto: il Supersapiens, un sensore utile a misurare i livelli di glucosio nel sangue. Il sistema è stato vietato dall'Uci – l'Unione ciclistica internazionale – in gara, ma Van ...

