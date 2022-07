Ultime Notizie – Zelensky: “Armi ricevute iniziano a funzionare” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con le Armi ricevute dai Paesi alleati “riduciamo significativamente il potenziale offensivo dell’esercito russo e le loro perdite aumenteranno ulteriormente ogni settimana”. Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky secondo quanto riferisce la ‘Cnn’. “Le Armi che abbiamo ricevuto iniziano a funzionare in modo significativo”, spiega il presidente ucraino. Un attacco missilistico russo a Kharkik, la seconda città più grande dell’Ucraina, ha distrutto un’università, afferma quindi il presidente ucraino. L’edificio principale, le aule, il museo universitario e la biblioteca scientifica dell’Università di Skovoroda Kharkiv è stata distrutta, ha sottolineato Zelensky. L’ufficio del procuratore regionale di Kharkiv ha affermato che un guardiano è stato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con ledai Paesi alleati “riduciamo significativamente il potenziale offensivo dell’esercito russo e le loro perdite aumenteranno ulteriormente ogni settimana”. Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyrsecondo quanto riferisce la ‘Cnn’. “Leche abbiamo ricevutoin modo significativo”, spiega il presidente ucraino. Un attacco missilistico russo a Kharkik, la seconda città più grande dell’Ucraina, ha distrutto un’università, afferma quindi il presidente ucraino. L’edificio principale, le aule, il museo universitario e la biblioteca scientifica dell’Università di Skovoroda Kharkiv è stata distrutta, ha sottolineato. L’ufficio del procuratore regionale di Kharkiv ha affermato che un guardiano è stato ...

