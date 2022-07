Ultime Notizie Roma del 06-07-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione parte di Francesco Vitale in studio è stato anticipato alle 11 l’atteso incontro tra draghi e Conte che si prospetta in salita alle 9 l’ex premier ha convocato il consiglio nazionale del movimento che ha messo i paletti sul decreto aiuti ti prendo sul superbonus al 110% prendo la strada la fiducia azione che il governo intende evitare in serata ci sarà invece la riunione congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle l’esame del decreto aiuti in aula al momento sospesa riprende alle 14 e anche questa mattina come ieri 4 droni sono in volo sul ghiacciaio della Marmolada per passare al setaccio la zona in cui la frana di ghiaccio ha travolto gli alpinisti che domenica Stavano salendo lungo la via normale lo scopo di individuare eventuali resti delle ...