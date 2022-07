Stop governo Oslo allo sciopero del petrolio e del gas (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il governo norvegese ha posto fine allo sciopero dei lavoratori del settore petrolifero e del gas che ieri ha portato alla chiusura di tre giacimenti. L'esecutivo di Oslo è intervenuto nella serata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilnorvegese ha posto finedei lavoratori del settore petrolifero e del gas che ieri ha portato alla chiusura di tre giacimenti. L'esecutivo diè intervenuto nella serata di ...

