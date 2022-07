Sfatiamo le fake news più diffuse sull' alimentazione degli sportivi

Leggi su iodonna

Scriveva Virginia Woolf nel suo Diario che «le abitudini cambiano gradualmente il volto della vita così come il tempo cambia il tuo volto». L'esercizio funziona in modo analogo: quando diventa regolare, modifica il corpo dentro e fuori. Si integra con il cibo e influenza il metabolismo, il processo attraverso cui consumiamo ...