Qui si trova l’onda più lunga del mondo: dove si trova il paradiso dei surfisti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Surfare un’onda il più a lungo possibile, è il desiderio di molti surfusti che per cavalcare l’onda più lunga del mondo si recano in Perù. Se infatti il Portogallo è il paradiso dei surfisti che hanno abbastanza pelo sullo stomaco, bravura e una buona dose di incoscienza per sfidare i muri d’acqua più grandi del pianeta, a Malabrigo esiste un altro paradiso. LEGGI ANCHE:– La spiaggia di sabbia rosa e le acque chiare non si trovano solo in Sardegna: il magico posto da visitare Due concetti diversi di vedere il surf: uno sfida la forza della natura e vede gli atleti impegnati in discese ad altissima velocità. L’altro richiede altrettanta bravura e pazienza per riuscire a cavalcare il più a lungo possibile un’onda. Malabrigo in Perù è il ... Leggi su funweek (Di mercoledì 6 luglio 2022) Surfare un’onda il più a lungo possibile, è il desiderio di molti surfusti che per cavalcarepiùdelsi recano in Perù. Se infatti il Portogallo è ildeiche hanno abbastanza pelo sullo stomaco, bravura e una buona dose di incoscienza per sfidare i muri d’acqua più grandi del pianeta, a Malabrigo esiste un altro. LEGGI ANCHE:– La spiaggia di sabbia rosa e le acque chiare non sino solo in Sardegna: il magico posto da visitare Due concetti diversi di vedere il surf: uno sfida la forza della natura e vede gli atleti impegnati in discese ad altissima velocità. L’altro richiede altrettanta bravura e pazienza per riuscire a cavalcare il più a lungo possibile un’onda. Malabrigo in Perù è il ...

amodio_enzo : @mesoada @agnosticIT @MatteoRichetti Quando trova qualcosa, che assomigli a chiamare qualcuno 'mago Oterlma', sono cmq qui. - Catello16008277 : RT @alessia80550022: Questa raccolta fondi é per mio papá. Con una forma di tumore del sangue, sottoposto a trapianto di midollo osseo. I… - TurismoOggi : RT @TurismoVeneto: Nel borgo di #Follina, tra le #CollinedelProsecco, si trova l'Abbazia Cistercense di Santa Maria ?? Un gioiello storico,… - ParcoDelCormor : ? Per info/prenotazioni via WhatsApp, clicca qui: - MikeZapMG : RT @TurismoVeneto: Nel borgo di #Follina, tra le #CollinedelProsecco, si trova l'Abbazia Cistercense di Santa Maria ?? Un gioiello storico,… -