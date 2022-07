“Per vostra sfortuna sto bene”. Sossio Aruta riempito di insulti denuncia tutto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sossio Aruta sfogo dopo l’appello per cercare lavoro. In breve solo qualche giorno fa l’ex protagonista di UeD, Temptation Island e GF Vip, è tornato al centro dell’attenzione dopo che ha deciso di lanciare un appello dal suo profilo Instagram, per poter entrare di nuovo nel mondo del calcio. L’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi in passato era infatti un calciatore professionista (molti lo ricorderanno nel programma televisivo ‘Campioni’) ma questa volta, visto che l’età avanza, vorrebbe cimentarsi come allenatore di una squadra. Sossio Aruta sfogo contro gli hater: “Siete come il letame” Sui social Sossio Aruta è sempre molto attivo e approfittando della popolarità acquisita in questi anni con la partecipazione a diversi programmi di punta delle Mediaset, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)sfogo dopo l’appello per cercare lavoro. In breve solo qualche giorno fa l’ex protagonista di UeD, Temptation Island e GF Vip, è tornato al centro dell’attenzione dopo che ha deciso di lanciare un appello dal suo profilo Instagram, per poter entrare di nuovo nel mondo del calcio. L’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi in passato era infatti un calciatore professionista (molti lo ricorderanno nel programma televisivo ‘Campioni’) ma questa volta, visto che l’età avanza, vorrebbe cimentarsi come allenatore di una squadra.sfogo contro gli hater: “Siete come il letame” Sui socialè sempre molto attivo e approfittando della popolarità acquisita in questi anni con la partecipazione a diversi programmi di punta delle Mediaset, il ...

