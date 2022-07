Paolo Kessisoglu: “Mia moglie Sabrina Donadel rifiutò il mio primo invito a cena. Luca Bizzarri? Non facciamo le vacanze insieme ma…” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Come ho conosciuto mia moglie, Sabrina Donadel? Era amica di Tamara Donà che a sua volta era amica di Luca. Mi feci dare il suo numero e la chiamai per invitarla a cena. Mi disse di no. Poi mi chiamò lei, per invitarmi a una festa a casa sua. Risposi: ‘Non ho tempo, sono molto impegnato, grazie’. Infine accadde che venimmo invitati tutti e due a una cena alla quale decidemmo di andare all’ultimo minuto. E insomma, siamo sposati e la nostra Lunita ha 19 anni”. A rivelarlo è Paolo Kessisoglu che, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto, rivelando aneddoti e retroscena inediti della sua carriera ma anche della vita privata, in particolare del suo legame con la moglie. È stato grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Come ho conosciuto mia? Era amica di Tamara Donà che a sua volta era amica di. Mi feci dare il suo numero e la chiamai per invitarla a. Mi disse di no. Poi mi chiamò lei, per invitarmi a una festa a casa sua. Risposi: ‘Non ho tempo, sono molto impegnato, grazie’. Infine accadde che venimmo invitati tutti e due a unaalla quale decidemmo di andare all’ultimo minuto. E insomma, siamo sposati e la nostra Lunita ha 19 anni”. A rivelarlo èche, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto, rivelando aneddoti e retrosinediti della sua carriera ma anche della vita privata, in particolare del suo legame con la. È stato grazie ...

