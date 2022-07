Motore condizionatore: chi l’ha posizionato qui rischia una multa (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’installazione del condizionatore richiede il posizionamento di più di una componente meccanica. Dove può essere montato il Motore Il condizionatore è un elettrodomestico che molte persone ritengono indispensabile per la stagione estiva. In alternativa si può installare anche uno split valido per tutte le stagioni, che getta aria calda in inverno al posto dei termosifoni, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’installazione delrichiede il posizionamento di più di una componente meccanica. Dove può essere montato ilIlè un elettrodomestico che molte persone ritengono indispensabile per la stagione estiva. In alternativa si può installare anche uno split valido per tutte le stagioni, che getta aria calda in inverno al posto dei termosifoni, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Stefano_Etrusko : @itsmeback_ Io mi lavo ogni giorno ed uso anche il condizionatore in casa la notte oltre ad usarlo anche sul camion… - boxhiu : @GIORGIOMALAVOL1 Ma che significa. Io non vi capisco. State fuori come un balcone e il motore di un condizionatore… - Lorenzo67497397 : Nel 1980 il parco macchine circolante era 17.7mln., nel 2020 39.7mln. un motore funziona in temperatura a 80-90° ch… - 12ruoteinmovim : @PBerizzi Sull'aria condizionata ci può scommettere. Essendo camionista la notte devo riposare per non causare prob… - ashotofila : Neanche a dirlo stiamo avendo problemi con l'installazione del condizionatore perché a quanto pare questo condomini… -