Monza | iniziate le visite mediche per Pessina – VIDEO

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Matteoè pronto a iniziare la sua avventura alleper i brianzoli Matteoè pronto a iniziare la sua avventura alleper i brianzoli. ? ??? #in corso a Milano per Matteo #: "Sono molto felice, parliamo dopo" ? @calciomercatoit pic.twitter.com/IZGL6RvOT6— Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 6, 2022 Il centrocampista arriva dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

terzo_joy : RT @MarcoBovicelli: #Monza, iniziate le visite mediche di #Pessina @SkySport @DiMarzio - stez25397 : RT @MarcoBovicelli: #Monza, iniziate le visite mediche di #Pessina @SkySport @DiMarzio - Gianluca270395 : RT @MarcoBovicelli: #Monza, iniziate le visite mediche di #Pessina @SkySport @DiMarzio - MarcoBovicelli : #Monza, iniziate le visite mediche di #Pessina @SkySport @DiMarzio - m1llegu3rre : ragazzi che andate a monza, si parlo a voi, iniziate già a preparare dei cori anti-binotto, grazie mille ?? -

