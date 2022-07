Migranti: arrivati in 306 a Pozzallo, giunti su Ocean Viking (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' approdata stamane al porto di Pozzallo la nave umanitaria "Ocean Viking" con a bordo 306 persone. Secondo la Ong sono 87 i minori non accompagnati. Diverse le nazionalità delle persone soccorse in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' approdata stamane al porto dila nave umanitaria "" con a bordo 306 persone. Secondo la Ong sono 87 i minori non accompagnati. Diverse le nazionalità delle persone soccorse in ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Migranti, Draghi ad Ankara: “Italia Paese che accoglie e aperto, ma anche noi abbiamo limiti e ci siamo arrivati” - chiaraUNHCR : Oltre il 40% dei rifugiati e migranti arrivati in Italia via mare nel 2022 è sbarcato a Lampedusa. La maggior part… - Adnkronos : Migranti, Draghi: “Italia al limite”. - LHartIOM : RT @chiaraUNHCR: In Lampedusa insieme @anna_riatti e @fladig per parlare con rifugiati e migranti appena arrivati e capire le loro necessit… - PazzoPerDomani : RT @chiaraUNHCR: Oltre il 40% dei rifugiati e migranti arrivati in Italia via mare nel 2022 è sbarcato a Lampedusa. La maggior parte ha af… -