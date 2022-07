Libia, cosa c’è dietro le proteste di Tobruk e Tripoli: impianti petroliferi bloccati causa caos politico e crollo dell’accesso all’elettricità (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Mantenere l’unità della Libia, rafforzare la pace e la sicurezza e spingere per una soluzione nazionale“. E’ la tabella di marcia che il Consiglio presidenziale libico ha annunciato in una nota il 5 luglio, commentando gli avvenimenti del venerdì precedente quando centinaia di manifestanti hanno preso d’assalto l’edificio del parlamento libico nella città orientale di Tobruk, protestando contro il deterioramento delle condizioni economiche e lo stallo politico del Paese. Il Consiglio ha promesso che il Paese andrà a elezioni presidenziali e parlamentari entro un lasso di tempo specifico. L‘Onu ha intanto condannato le violenze di piazza e per bocca della sua consigliera speciale per la Libia, Stephanie Williams, ha spiegato che “il diritto del popolo a protestare pacificamente dovrebbe essere rispettato e protetto, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Mantenere l’unità della, rafforzare la pace e la sicurezza e spingere per una soluzione nazionale“. E’ la tabella di marcia che il Consiglio presidenziale libico ha annunciato in una nota il 5 luglio, commentando gli avvenimenti del venerdì precedente quando centinaia di manifestanti hanno preso d’assalto l’edificio del parlamento libico nella città orientale di, protestando contro il deterioramento delle condizioni economiche e lo stallodel Paese. Il Consiglio ha promesso che il Paese andrà a elezioni presidenziali e parlamentari entro un lasso di tempo specifico. L‘Onu ha intanto condannato le violenze di piazza e per bocca della sua consigliera speciale per la, Stephanie Williams, ha spiegato che “il diritto del popolo a protestare pacificamente dovrebbe essere rispettato e protetto, ma ...

