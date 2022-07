Le vittime accertate del disastro sulla Marmolada sono nove (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Le vittime accertate del disastro sulla Marmolada sono nove. Lo ha detto il presidente della Provincia Autonoma di Trento Fabrizio Fugatti in un punto stampa sul crollo, sono stati recuperati i corpi di altri tre escursionisti rimasti uccisi: le ricerche della Protezione Civile e del Soccorso Alpino hanno consentito di individuare i resti di persone che si ipotizza appartenessero alla stessa cordata. I Ris di Parma sono al lavoro sulla comparazione dei reperti biologici e tecnici ritrovati sul luogo del crollo di un blocco glaciale e il dna delle persone scomparse. La Procura di Trento, guidata da Sandro Raimondi, ha conferito l'incarico agli esperti. Le indagini ipotizzano il reato di ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Ledel. Lo ha detto il presidente della Provincia Autonoma di Trento Fabrizio Fugatti in un punto stampa sul crollo,stati recuperati i corpi di altri tre escursionisti rimasti uccisi: le ricerche della Protezione Civile e del Soccorso Alpino hanno consentito di individuare i resti di persone che si ipotizza appartenessero alla stessa cordata. I Ris di Parmaal lavorocomparazione dei reperti biologici e tecnici ritrovati sul luogo del crollo di un blocco glaciale e il dna delle persone scomparse. La Procura di Trento, guidata da Sandro Raimondi, ha conferito l'incarico agli esperti. Le indagini ipotizzano il reato di ...

