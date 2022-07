Inter, per Dzeko la possibile soluzione si chiama Monza: i dettagli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Edin Dzeko possibile obiettivo del Monza Non si ferma il mercato del Monza per la prima stagione in Serie A. Adriano Galliani, secondo Tuttosport, starebbe pensando anche ad Edin Dzeko come possibile soluzione per l’attacco dei biancorossi. L’Inter eventualmente non si opporrebbe alla cessione del bosniaco che insieme a quella di Sanchez potrebbe spalancare le porte di Appiano Gentile a Paulo Dybala. “Il bosniaco dove potrebbe andare? Alla Juve, se servisse sempre un vice Vlahovic, ma occhio anche all’attivissimo Monza. Galliani, infatti, aveva acquistato Dzeko nel 2009 dal Wolfsburgper il Milan, ma poi Berlusconichiuse il portafoglio. Adesso l’ad brianzolo è tornato a Interessarsi: chissà che ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Edinobiettivo delNon si ferma il mercato delper la prima stagione in Serie A. Adriano Galliani, secondo Tuttosport, starebbe pensando anche ad Edincomeper l’attacco dei biancorossi. L’eventualmente non si opporrebbe alla cessione del bosniaco che insieme a quella di Sanchez potrebbe spalancare le porte di Appiano Gentile a Paulo Dybala. “Il bosniaco dove potrebbe andare? Alla Juve, se servisse sempre un vice Vlahovic, ma occhio anche all’attivissimo. Galliani, infatti, aveva acquistatonel 2009 dal Wolfsburgper il Milan, ma poi Berlusconichiuse il portafoglio. Adesso l’ad brianzolo è tornato aessarsi: chissà che ...

